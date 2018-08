Doelwit flirt met ‘vriend’ Mourinho: ‘Hij praat continu met mijn zaakwaarnemer’

Willian wordt de laatste weken in verband gebracht met een vertrek bij Chelsea, waarbij onder meer Manchester United wordt bestempeld als mogelijke nieuwe bestemming voor de aanvallende middenvelder. De Braziliaans international laat in gesprek met ESPN weten dat hij in de toekomst graag nog wil samenwerken met José Mourinho, manager van the Red Devils.

“Mourinho is de beste manager met wie ik ooit gewerkt heb. We hebben een goede relatie, we zijn vrienden”, aldus de spelmaker van Chelsea, die bij the Blues een tijdlang samenwerkte met Mourinho. “Soms praten we, sturen we berichten via WhatsApp. Hij is een geweldige manager. Ik heb genoten van de samenwerking met hem. Ik hoop dat ik op een dag weer met hem mag werken.”

“Ik weet niet of er een officieel bod is (van Manchester United, red.), maar er zijn wel enkele dingen gebeurd. Alles lekt ook uit en komt op het internet. Maar Mourinho praat continu met mijn zaakwaarnemer. Hij zegt: ‘Breng hem, breng hem!’ Nee, hij heeft me nooit gebeld, maar hij stuurt me constant berichtjes”, aldus Willian, die tot medio 2020 vastligt op Stamford Bridge.

De 29-jarige Braziliaan geeft echter aan dat hij gelukkig is bij Chelsea en dat hij in principe wil blijven bij de Londenaren. “Ik geniet ook van het leven in Londen, een geweldige stad”, besluit Willian. De 62-voudig international speelt sinds 2013 voor Chelsea en in 237 wedstrijden voor de Engelse topclub kwam hij tot 44 doelpunten en 39 assists.