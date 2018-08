Van der Vaart ziet topscorer naar de Premier League verkassen

Brighton & Hove Albion heeft zich versterkt met Anders Dreyer, zo meldt de Premier League-club dinsdagochtend via de officiële kanalen. De Deense buitenspeler komt over van Esbjerg FB, waar Rafael van der Vaart sinds kort onder contract staat. Dreyer werd afgelopen seizoen topscorer van de tweede divisie in Denemarken met achttien doelpunten.

Dreyer gaat zich voegen bij de Onder-23 van Brighton, zo meldt de Engelse club. “We zijn zo blij dat we Anders kunnen verwelkomen”, zegt Simon Rusk, coach van de Onder-23, op de clubsite. “Hij heeft zich vorig seizoen geprofileerd in de Deense eerste divisie en heeft zich aan de top van de topscorerslijst gemeld. Mede door zijn hulp is Esbjerg gepromoveerd naar de Superliga.”

“Ik kijk ernaar uit om met Anders samen te werken dit seizoen, ik ga hem proberen te helpen om zijn ontwikkeling hier bij ons door te zetten”, besluit Rusk. De twintigjarige Dreyer geldt als een groot talent in Denemarken, waar hij tot nu toe zijn hele leven heeft gespeeld. In 49 officiële wedstrijden voor Esbjerg is de Deens jeugdinternational gekomen tot 23 doelpunten.