Ronald de Boer keert terug bij Ajax: ‘Nu is dat geen item meer’

Ronald de Boer is vanaf komend seizoen weer werkzaam bij Ajax. De voormalig voetballer van de Amsterdammers keert terug als individuele techniektrainer in de jeugdopleiding. De Boer laat in gesprek met Voetbal International weten uit te kijken naar zijn nieuwe dienstverband bij Ajax. Eerder bekleedde De Boer de functie ook al in Amsterdam, maar stopte in 2016.

“Tijdens de opbouw van de seizoensvoorbereiding, de eerste zes weken, fungeer ik als een soort assistent-trainer. Zo heb ik dat deze week al een keer bij Onder-19 aan de zijde van John Heitinga gedaan. Zodra de jongens conditioneel klaar zijn voor intensieve individuele trainingen, ga ik me meer daarop richten”, geeft De Boer tegenover het weekblad aan.

In 2016 moest collega-analist Kenneth Perez van de clubleiding kiezen tussen zijn werk als jeugdtrainer en tv-analist bij FOX Sports. De Boer hoefde geen keuze te maken, maar was solidair met de Deen. “Nu is dat geen item meer”, vervolgt De Boer. “Ik kan gewoon Ajax-wedstrijden analyseren bij FOX en daarnaast mijn werk in de opleiding doen.”

De Boer gaat ook als analist aan de slag bij Veroncia, waar hij Champions League-wedstrijden gaat analyseren, naast Johan Derksen en Hélène Hendriks. Ook gaat De Boer zich bezighouden met samenwerkingen met partijen in het buitenland. “Ik heb in Atlanta oriënterende gesprekken gevoerd met mensen van de voetbalbond MLS en Adidas. Het jeugdvoetbal is enorm groot in Amerika en opleiden is onze specialiteit bij Ajax. We gaan kijken in hoeverre we iets voor elkaar kunnen betekenen.”