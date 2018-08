‘We moeten niet doen alsof Ajax een absolute topper heeft binnengehaald’

Ajax versterkte zich deze zomer onder meer met Daley Blind en Dusan Tadic en de Amsterdammers worden gezien als een van de grote kanshebbers voor het kampioenschap. Kenneth Pérez is het ermee eens dat Ajax de titelfavoriet is en de voormalige middenvelder denkt dat het voor PSV en Feyenoord lastig zal worden om bij te blijven.

“Als je zulke aankopen doet en zulke transfersommen en salarissen van Premier League-niveau wil en kan betalen, dan heb je een wel erg grote voorsprong op de concurrentie”, steekt hij van wal bij FOX Sports. “Een ongekende luxepositie voor Ajax, zij kunnen zich dit soort uitgaves permitteren. Daardoor zijn ze wel haast verplicht om de titel te pakken. Als Ajax nú niet de grote favoriet is, dan zullen ze het nooit zijn.”

De Deen denkt dat uitblijven van zilverwerk dit seizoen weleens grote gevolgen zou kunnen hebben voor de beleidsbepalers in de Johan Cruijff ArenA. Hij is wel onder de indruk van de komst van Tadic, al probeert hij de euforie ook wat te temperen: “Een mooie voetballer, maar we moeten niet doen alsof een absolute topper is teruggekeerd. Hij speelde voor FC Groningen, FC Twente en Southampton. Tadic heeft zich niet bewezen in de top. Het is toch echt wat anders om voor een middenmoter, ook in het buitenland, te spelen, of voor een topclub, waar je móet”, vervolgt hij zijn verhaal.

Met Blind heeft Ajax volgens Pérez een speler binnengehaald die het wel gewend is om in de top te spelen. De verdediger annex defensieve middenvelder en Tadic hebben daarnaast een aantal jaar aan ervaring in Engeland in hun rugzak zitten en dit heeft hen alleen maar beter gemaakt, denkt Pérez: “Zij hebben bijgeleerd in de Premier League en dat kan van pas komen. Ik geloof namelijk dat een selectie niet zozeer beter wordt door een trainer, maar door goede spelers.”