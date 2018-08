Willem II neemt definitef afscheid van drievoudig Sloveens international

De wegen van Willem II en Etien Velikonja scheiden, zo maakt de club uit Tilburg via zijn officiële kanalen bekend. Het contract van de Sloveense spits is reeds afgelopen, maar hij kreeg de kans om een nieuwe verbintenis af te dwingen. Willem II maakt nu bekend dat Velikonja geen nieuwe contractaanbieding hoeft te verwachten.

Willem II hengelde de 29-jarige spits een jaar geleden binnen. Velikonja kwam over van het Turkse Genclerbirligi, waar hij slechts een halfjaar onder contract had gestaan. Zijn dienstverband bij Willem II draaide echter uit op een teleurstelling, doordat in november een zware knieblessure opliep. Velikonja kwam zodoende tot slechts zes wedstrijden in het shirt van de Tilburgers, waarin hij drie keer wist te scoren en één assist leverde.

De drievoudig international van Slovenië kan zodoende transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Velikonja begon zijn loopbaan in zijn thuisland bij ND Gorica. Via NK Maribor kwam de spits vervolgens bij Cardiff City terecht, maar door the Bluebirds werd hij tot drie keer verhuurd: aan het Portugese Rio Ave en tot twee keer toe aan het Belgische Lierse SK.

In 2016 haalde Olimpija Ljubljana hem terug naar Slovenië, maar na een halfjaar werd hij alweer weggekaapt door Genclerbirligi. Velikonja kreeg reeds te horen dat Willem II zijn contract niet ging verlengen, maar mocht toch blijven meetrainen om de club eventueel op andere gedachten te brengen. De Tilburgers hebben nu dus besloten om definitief afscheid te nemen van de Sloveen.