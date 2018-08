City stalt verdediger in Championship: ‘Apart om de club nu even te verlaten’

Manchester City stalt Tosin Adarabioyo komend seizoen in de Championship. De twintigjarige verdediger zat afgelopen weekeinde voor het eerst bij de selectie van West Bromwich Albion, dat afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde. Het is de eerste keer dat Manchester City hem op huurbasis laat vertrekken.

“Ik denk dat ik in deze fase van mijn carrière zoveel mogelijk wedstrijden moet spelen. Het is heel apart om Manchester City nu even te verlaten, omdat ik er zolang gespeeld heb. In de Championship speel je soms twee wedstrijden per week, dus het is een uitdaging om me aan te passen”, zegt Adarabioyo in gesprek met de Manchester Evening News. De jonge verdediger doorliep de jeugdopleiding van the Citizens.

Afgelopen seizoen speelde Adarabioyo zijn wedstrijden voornamelijk in de Onder-23 van Manchester City. Daarnaast maakte hij in september 2016 al zijn debuut in het eerste elftal, in het met 1-2 gewonnen EFL Cup-duel met Swansea City. Tot dusver heeft de jonge verdediger acht wedstrijden voor Manchester City achter zijn naam staan. Afgelopen weekeinde zat Adarabioyo voor het eerst op de bank bij West Bromwich Albion, dat met 1-2 verloor van Bolton Wanderers.

“Manager Darren Moore is belangrijk geweest in mijn keuze voor West Bromwich Albion. Hij is een geweldige man en ik kan niet wachten om met hem samen te werken. Ik denk dat ik heel veel van hem kan leren, qua persoonlijkheid en zijn geschiedenis”, besluit Adarabioyo. Voor West Bromwich Albion staat dinsdagavond de tweede competitiewedstrijd op het programma, als the Baggies op bezoek gaat bij Nottingham Forest.