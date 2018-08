‘Krantenpraat’ bij Standard: ‘Ajax moet ze zeker niet onderschatten’

Standard Luik en Ajax staan dinsdagavond voor de eerste keer tegenover elkaar in de derde voorronde van de Champions League. Jelle Van Damme speelde tussen 2001 en 2004 in Amsterdam en droeg 2010 en 2015 het shirt van les Rouches. De 34-jarige verdediger beschouwt Ajax als favoriet in het tweeluik.

Van Damme noemt de uitspraken van Standard-trainer Michel Preud’homme in gesprek met Ajax Showtime ‘tactisch’ en ‘krantenpraat’. “Veel mensen verwachten dat Ajax zal doorgaan in plaats van Standard. Ajax is een grotere club in Europa dan Standard, dus dan is het normaal dat je de druk bij je eigen elftal wilt weghalen. Maar Ajax moet Standard zeker niet onderschatten”, zegt de verdediger. Hij noemt les Rouches een ‘fysieke ploeg’.

“Ze hebben een aantal jongens met een goede trap en kopsterke spelers. Maar er zit ook wel voetbal in. Het is een beetje een mix van alles. De standaardsituaties kunnen een doorslaggevende factor zijn”, analyseert Van Damme. De verdediger voorspelt dat Standard furieus van start zal gaan in eigen huis. “Ze willen de tegenstander onder druk zetten en de fans staan er ook achter. Ze noemen het ook wel de Hel van Luik.”

“Vooral in het eerste kwartier is dat gaande. Aan Ajax is het dan om rustig te blijven en de bal in de ploeg te houden om zo onder de druk vandaan te komen”, vervolgt Van Damme. Als speler van Ajax bereikte hij de kwartfinale van de Champions League. “Of dat nog een keer kan? Natuurlijk kan dat. Die ambitie heeft Ajax ook denk ik. Ik heb heel goede tijden bij Ajax meegemaakt.”