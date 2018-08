PSV versterkt zich met Sainsbury: ‘Er komen mogelijk nog mutaties’

Trent Sainsbury mag zich speler van PSV noemen. De Eindhovenaren maken dinsdagochtend via de officiële kanalen namelijk melding van de komst van de Australiër, die transfervrij wordt opgepikt bij het Chinese Jiangsu Suning. De 26-jarige verdediger heeft in Eindhoven zijn handtekening gezet onder een driejarig contract.

Sainsbury was in het verleden op de Nederlandse velden al actief voor PEC Zwolle, waar hij tussen 2014 en 2016 tot 27 wedstrijden in de Eredivisie kwam. De centrale verdediger vertrok daarna naar het Chinese Jiangsu Suning, dat hem vervolgens aan Internazionale en Grashoppers verhuurde. Door zijn aflopende contract in het Verre Oosten kan hij nu weer gratis terugkeren naar de Eredivisie.

Technisch manager John de Jong laat weten dat de verdediger al langer op de radar van de Eindhovenaren stond: “Trent is een verdediger die we al toen hij nog bij PEC Zwolle speelde interessant vonden. Het is inmiddels een speler met behoorlijk wat internationale ervaring. Onder andere op het WK heeft hij laten zien dat hij zich uitstekend heeft ontwikkeld. Dat we hem nu transfervrij kunnen halen zien we als een buitenkans. Er wachten ons mogelijk nog wat mutaties in de verdediging. Daar hebben we nu al op geanticipeerd.”

De 38-voudig international van Australië, die onder leiding van Bert van Marwijk en de huidige trainer van PSV Mark van Bommel deze zomer ook van de partij was op het WK, is na Denzel Dumfries, Angeliño, Nick Viergever en de meteen weer aan VVV-Venlo verhuurde Lars Unnerstall de vijfde aanwinst van de regerend landskampioen deze zomer. Daartegenover staat het vertrek van onder meer Santiago Arias, Joshua Brenet, Jordy de Wijs en de weer naar Chelsea teruggekeerde aanvoerder Marco van Ginkel.