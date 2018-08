Promovendus troeft grootmachten af: ‘Hij doet denken aan Seedorf’

Fulham verzekerde zich in juli van de diensten van Jean Michaël Seri. De promovendus nam de middenvelder voor 34 tot 40 miljoen euro over van OGC Nice en troefde daarmee menig topclub af. Seri werd eerder immers nog in verband gebracht met onder meer Manchester City, Chelsea, Barcelona en Napoli.

René Meulensteen complimenteert the Cottagers met de transfer van de 27-jarige Seri: “Seri is een absolute steal, vind ik. Hij is een speler voor een club bij de top zes, misschien zelfs bij de top drie. Hij doet mij denken aan Clarence Seedorf. Hij heeft een bepaalde argeloosheid in hoe hij de bal laat gaan. En Fulham heeft hem gewoon, fantastisch.”

De 54-jarige Meulensteen was in het seizoen 2013/14 zeventien wedstrijden lang de manager van Fulham en daarvoor was hij assistent-coach op Craven Cottage. Hij werkte ook nog bij onder meer Kerala Blasters, Maccabi Haifa, Philadelphia Union, Anzhi Makhachkala, Manchester United, Bröndby IF, Al-Sadd, Al-Gharafa, NEC en de Qatarese bond.

Seri, achttienvoudig international van Ivoorkust, tekende bij Fulham een contract voor vier seizoenen. In dienst van OGC Nice kwam hij tot 123 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor 12 doelpunten en 26 assists. Daarvoor kwam de controleur uit voor Paços Ferreira, ASEC Mimosas, FC Porto en Africa Sports d’Abidjan.