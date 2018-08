PSV lijkt mis te grijpen: ‘Het bod is een derde van wat hij waard is’

PSV lijkt de komst van Érick Gutiérrez te kunnen vergeten. De Eindhovenaren zitten al langer achter de 23-jarige middenvelder van CF Pachuca aan, maar vicevoorzitter Andrés Fassi is niet onder de indruk van het bod van PSV. Hij verwacht dan ook dat de aanvoerder bij los Tuzos blijft voetballen.

“Gutíerrez is een heel bijzondere voetballer, een van de belangrijkste spelers voor de club gezien wat hij heeft gepresteerd en hoe hij is opgeleid tot een gouden diamant. Het bod is een derde van wat hij waard is. Het zijn bedragen waarvoor we niet eens aan de onderhandelingstafel hoeven plaatsnemen”, aldus Fassi tegenover FOX Sports Radio.

Pachuca is in principe bereid om mee te werken aan een transfer, als de voorwaarden maar passend zijn, legt de bestuurder uit. “We ondersteunen de plannen van de spelers, maar wat betreft Gutiérrez is het bod niet hoog genoeg om überhaupt geëvalueerd te worden.” PSV zou uiteindelijk hebben geprobeerd om Guti te huren met een optie tot koop.

Het is niet bekend wat voor transfersom de club van trainer Mark van Bommel aanvankelijk bereid was om te betalen. Gutiérrez komt uit de jeugdopleiding van Pachuca en speelde tot dusverre 167 wedstrijden voor die club. De linkspoot, die negen interlands voor Mexico op zijn naam heeft staan, heeft nog een contract tot de zomer van 2020.