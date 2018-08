‘Chelsea moet 33 miljoen euro betalen voor vervanger van Courtois’

Real Madrid hoopt zich deze zomer te versterken met Thibaut Courtois. De Koninklijke heeft naar verluidt 39 miljoen euro over voor de doelman en als de Belg vertrekt, dan komt Jack Butland in beeld om hem op te volgen. De Engelsman staat bij Stoke City nog drie seizoenen onder contract.

Sky Sports meldt dat de 25-jarige Butland het top target van Chelsea wordt als Courtois naar het Santiago Bernabéu verhuist. The Blues informeerden in eerste instantie naar Jordan Pickford, maar Everton heeft te kennen gegeven de doelman van de nationale ploeg van Engeland niet te willen verkopen.

Chelsea en Stoke hebben inmiddels ‘informeel contact’ gehad over een mogelijke transfer van Butland, aldus de televisiezender. The Potters zijn bereid om de achtvoudig international van Engeland voor ongeveer 33 miljoen euro te laten gaan, maar willen dat dan wel snel doen om nog een vervanger te kunnen vastleggen.

Butland begon zijn loopbaan bij Birmingham City en werd verhuurd aan Cheltenham Town, alvorens hij in 2013 voor bijna vier miljoen euro naar Stoke vertrok. Die club stalde Butland bij opnieuw Birmingham, Barnsley, Leeds United en Derby County, maar tegenwoordig is Butland de nummer één tussen de palen in het Brittannia Stadium. Hij keepte 88 wedstrijden voor de rood-witten en incasseerde daarin 129 doelpunten.