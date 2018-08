‘PSV moet haast maken met verdediger na tussenkomst van Turken’

PSV lijkt haast te moeten maken indien men Trent Sainsbury vast wil leggen. Turkse media melden dat ook Trabzonspor achter de 26-jarige centrale verdediger aanzit. Sainsbury is transfervrij sinds zijn vertrek bij Jiangsu Suning.

Sainsbury leek op weg naar Queens Park Rangers, maar die club was niet van plan om aan de vraagprijs van Jiangsu te voldoen. Ook nu de stopper transfervrij is, lijkt hij niet meer naar de vereniging uit de Championship te gaan. Mark van Bommel erkende zaterdag dat hij belangstelling heeft voor de 38-voudig international van Australië.

“We zijn ermee bezig”, vertelde de trainer van PSV, die bij de Australische ploeg reeds met Sainsbury samenwerkte. Eerder kwam de stopper uit voor Grasshopper, Internazionale, PEC Zwolle, Central Coast Mariners, het Australian Institute of Sport en Perth Glory.

Sainsbury zou in het Philips Stadion de opvolger kunnen worden van Nicolas Isimat-Mirin, die recent aangaf dat hij bij meerdere clubs in beeld is. PSV, waarbij de Fransman tot medio 2019 vastligt, staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van Isimat-Mirin. Het management van laatstgenoemde is al benaderd door Besiktas.