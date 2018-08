PSV wordt gewaarschuwd: ‘Dat moet er bij de spelers echt meteen uit’

PSV neemt het in de laatste voorronde van de Champions League op tegen de winnaar van het duel tussen Qarabag FK en BATE Borisov. Aad de Mos, voormalig trainer van onder meer PSV, waakt in een interview met het Eindhovens Dagblad voor onderschatting.

“Het grote gevaar is dat deze ploegen qua naam veel voetballiefhebbers niet direct aanspreken. Dat moet er bij de spelers echt meteen uit en daar zal Mark van Bommel ook wel voor zorgen. Het gaat gewoon om een heel grote wedstrijd, met enorme belangen”, aldus de 71-jarige De Mos.

De analyticus zegt Qarabag en BATE niet goed te kennen, maar de resultaten van die clubs in Europees verband spreken volgens hem boekdelen. “Een club als Qarabag was vorig seizoen gewoon in staat om Atlético Madrid uit en thuis op een remise te houden en BATE heeft behoorlijk wat ervaring in de Champions League. PSV kwam zelf in de strijd om de Johan Cruijff Schaal nog wat te statisch op mij over.”

Qarabag wordt getraind door Gurban Gurbanov en heeft onder anderen Hannes Thór Halldórsson onder contract staan. De doelman uit IJsland keepte voor onder meer NEC. BATE is de koploper van de competitie in Wit-Rusland. De bekendste speler is Aleksandr Hleb; de aanvallende middenvelder is 37 jaar oud en verdedigde in het verleden het tenue van onder meer Arsenal en Barcelona.