‘Het is natuurlijk makkelijker om Van de Beek eruit te halen’

Ajax neemt het dinsdag in de Champions League-voorronde op tegen Standard Luik en Donny van de Beek begint waarschijnlijk op de bank. De middenvelder lijkt het kind van de rekening te zijn geworden na de komst van Dusan Tadic en begon in de return tegen Sturm Graz ook al vanaf de zijkant. Dat betreurt clubicoon Sjaak Swart.

Mister Ajax had graag gezien dat trainer Erik ten Hag aan de 21-jarige Van de Beek had vastgehouden, zo vertelt hij voor de camera van Voetbal International: “Donny moet gewoon een vaste speler zijn. Hij heeft bijna honderd wedstrijden voor Ajax gespeeld en ik kan er maar twee, drie noemen waarin hij niet zo goed was.”

Swart ziet wel in dat Ten Hag zich in een luxepositie bevindt en dus moeilijke keuzes moet maken. “Het is natuurlijk makkelijker om Donny van de Beek er een keer uit te halen dan onze vriend Hakim Ziyech en onze nieuwe jongen Tadic.” Van de Beek kwam tegen Sturm (1-3 winst) na 67 minuten in het veld voor Tadic.

Tussen de duels met Standard door trapt Ajax de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Swart heeft vertrouwen in het voetbaljaar daar Ajax weer over ‘leiders’ beschikt. “Dat misten we wel vorig seizoen, maar ik hoop dat het nu wel weer gaat gebeuren”, lijkt hij te doelen op onder anderen Tadic en verdediger Daley Blind.