‘Hij heeft weer bewezen dat hij niets aan Feyenoord toevoegt’

Feyenoord won zaterdag de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV en deed dat met Calvin Verdonk als linksback. De 21-jarige verdediger kreeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de voorkeur boven Tyrell Malacia, maar Jan Everse is nog niet overtuigd.

De trainer in ruste stelt in het programma FC Rijnmond vast dat Verdonk weinig potten wist te breken bij PEC Zwolle en NEC, twee clubs waaraan hij werd verhuurd. In dienst van De Blauwvingers kwam de Dordtenaar tot negentien wedstrijden. “Als je bij PEC al niet in de basis staat... Hij speelde tegen PSV best aardig, maar ik heb nou niet het idee dat ik naar een tweede Roberto Carlos zit te kijken.”

Everse, die bij onder meer Zwolle werkte, vindt Malacia in potentie de beste optie voor de linkerflank: “Haps is geen echte verdediger en Verdonk mist de echte snelheid om daar te spelen. Malacia is snel, wendbaar en echt een bijtertje. Ik weet niet waarom hij niet speelt, maar hij schijnt niet goed getraind te hebben.”

Everse is ten slotte kritisch op Sam Larsson: “Hij heeft eigenlijk weer bewezen dat hij niets toevoegt aan Feyenoord. Hij heeft één goede bal aan Robin van Persie gegeven, maar verder is hij naar binnen gedribbeld en naar binnen gedribbeld... Ik denk dan: schiet eens een keer! Maar dan gaat hij weer verder, verder, verder.” Larssen scoorde tot dusverre acht keer voor de club uit Rotterdam. Daar had hij dertig wedstrijden voor nodig.