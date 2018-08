Maandag, 6 Augustus 2018

Trapp staat voor ontmoeting met Ajax

Paris Saint-Germain heeft bij AC Milan geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Ricardo Rodríguez. De linksback mag waarschijnlijk voor 35 miljoen euro vertrekken uit het San Siro. (TF1)

Adama Traoré lijkt op weg naar Wolverhampton Wanderers en Middlesbrough heeft inmiddels een vervanger op het oog. Matt Ritchie van Newcastle United is in beeld om het elftal van Tony Pulis te komen versterken. (The Sun)

Ajax komt Kevin Trapp mogelijk tegen in de Champions League. Standard Luik heeft bij Paris Saint-Germain geïnformeerd omdat Guillermo Ochoa gaat vertrekken. (Paris United)

Internazionale heeft naast Luka Modric meer ijzers in het vuur. Independiente-middenvelder Maxi Meza en Leandro Paredes van Zenit Sint-Petersburg zijn ook in beeld in het Giuseppe Meazza. (Mediaset)

Een terugkeer op de Europese velden lonkt voor Ramires, die in de belangstelling staat van Lazio. Het jaarsalaris van dertien miljoen euro dat de Braziliaan opstrijkt bij Jiangsu Suning kan echter voor problemen zorgen. (Diverse Italiaanse media)