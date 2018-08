Oudste deelnemer ooit aan WK kondigt afscheid als international aan

Het WK in Rusland was het laatste kunststukje van Essam El-Hadary in dienst van het Egyptische elftal. De 45-jarige keeper stopt als international, zo maakt hij maandagavond zelf bekend via Facebook. El-Hadary geldt in Egypte als een levende legende en werd deze zomer de oudste speler ooit die deelnam aan een WK.

El-Hadary, die in clubverband uitkwam voor het Egyptische Ismaily, kwam sinds 1996 tot 159 interlands. Hij is na Ahmed Hassan (184 interlands) en Hossam Hassan (169) de speler die het vaakst het shirt van de Farao's droeg. El-Hadary was bovendien aanvoerder van het Egyptische elftal en speelde op het WK één wedstrijd: tegen Saudi-Arabië in de groepsfase (2-1 nederlaag). De routinier was toen 45 jaar en 161 dagen. Hij stopte in de eerste helft een penalty en werd daarmee de oudste keeper die dat ooit deed op een WK.

In 1998, 2006, 2008 en 2010 won de sluitpost de Afrika Cup met Egypte. "Voor elk begin is er een eind", schrijft hij in zijn statement. "Na lang nadenken heb ik besloten om te stoppen als international. Vandaag, 22 jaar, 4 maanden en 12 dagen na mijn debuut in het elftal van Egypte, voelt als de beste dag om de handschoenen op te hangen. Met de hulp van God heb ik alles kunnen bereiken waar ik van droomde met ons geliefde elftal. We hebben de fantastische mensen in Egypte blij kunnen maken."

El-Hadary gaat nog wel door als clubvoetballer. Vorige maand werd bekend dat hij voor de derde keer in zijn loopbaan een contract tekende bij Ismaily, de nummer twee van het afgelopen seizoen. De veteraan was kortstondig actief in Europa: in het seizoen 2008/09 kwam hij tot 32 wedstrijden voor FC Sion. Het grootste gedeelte van zijn loopbaan, tussen 1996 en 2008, bracht hij door bij topclub Al-Ahly.