‘Major coup’ voor Brands: doelwit van topclubs op weg naar Everton

De toekomst van Bernard ligt bij Everton, zo claimen Sky Sports en de Daily Mail maandagavond. De Braziliaan komt transfervrij over van Shakhtar Donetsk en wordt binnen 24 uur op Goodison Park verwacht voor de medische keuring. De Britse krant spreekt van een major coup voor Everton, want de transfervrije Braziliaan leek op weg naar AC Milan.

Bernard werd bovendien begeerd door clubs als Chelsea, West Ham United en Internazionale, maar geeft uiteindelijk toch de voorkeur aan de club van directeur Marcel Brands. Als hij door de medische keuring komt en een werkvergunning bemachtigt, tekent de 25-jarige aanvaller een meerjarig contract in Liverpool. Hij gaat daar samenspelen met landgenoot Richarlison, maar volgens de Britse pers gaf de aanwezigheid van trainer Marco Silva de doorslag. Persoonlijke gesprekken met de Portugees hebben Bernard ervan overtuigd voor Everton te kiezen.

In 2013 telde Shakhtar 25 miljoen euro neer om Bernard over te nemen van Atlético Mineiro. De veertienvoudig international van Brazilië, die geen deel uitmaakte van de WK-selectie, kwam in totaal tot 95 competitieduels voor de grootmacht uit Oekraïne. Daarin scoorde hij 14 keer en gaf hij 24 assists. Bernard is inzetbaar als linksbuiten en als nummer 10. Als hij naar Everton gaat, wordt Bernard de derde zomeraanwinst van the Toffees. Eerder haalde Brands Lucas Digne en Richarlison naar Goodison Park; zij kostten samen circa zestig miljoen euro.

Bernard werd in 2014 bekend bij het grote publiek, toen hij als Braziliaans international uitkwam op het WK in eigen land. Hij kwam in de groepsfase tot twee invalbeurten en stond negentig minuten op het veld in de halve finale, die met 1-7 verloren ging tegen Duitsland. Bernard bleef vervolgens negentig minuten op de bank in de verloren troostfinale tegen Nederland. Het contract van de aanvaller liep af bij Shakhtar, waardoor hij transfervrij weg kon.