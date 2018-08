FC Twente presenteert aanwinst nummer negen: ‘Hij gold als een toptalent’

FC Twente heeft zich maandagavond opnieuw weten te versterken. De uit de Eredivisie gedegradeerde Tukkers maken namelijk via de officiële kanalen melding van de komst van Rafael Ramos. De aanvallend ingestelde rechtsback, die ook als rechtsbuiten en linksback uit de voeten kan, komt over van het Amerikaanse Chicago Fire en heeft in Enschede voor een seizoen, met een optie voor nog een jaar, getekend.

“Een paar jaar geleden gold Rafael Ramos als een toptalent in eigen land. Opgeleid door Sporting Portugal, al vroeg weggekocht door Benfica. Daar had hij de een jaar oudere Nelson Semedo voor zich. Ramos is ambitieus, werd ongeduldig en koos voor een avontuur in de Major League Soccer”, legt technisch directeur Ted van Leeuwen de keuze van zijn club uit.

Ramos had het echter niet erg naar zijn zin in de Verenigde Staten en Van Leeuwen aarzelde geen moment toen hij hoorde dat de verdediger beschikbaar was: “Op de rechtsback-positie waren we niet dubbel bezet. Ramos is snel, zeer aanvallend en heeft een geweldige voorzet, ook van links trouwens. Als we hem het plezier in het voetballen kunnen teruggeven, kan hij uitgroeien tot een zeer waardevolle speler. Bovendien van het type dat past in ons profiel.”

De 23-jarige vleugelverdediger is na Wout Brama, Matt Smith, Ulrich Bapoh, Tim Hölscher, Xandro Schenk, Ricardinho, Aitor Catalaprieda en Nacho Monsalve de negende aanwinst van FC Twente voor het nieuwe seizoen. Daartegenover staat het vertrek van onder meer Fredrik Jensen, Stefan Thesker, Adam Maher, Hidde ter Avest, Michael Liendl en Danny Holla.