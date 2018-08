‘Rebellerende Kovacic meldt zich niet meer op trainingsveld Real Madrid’

Mateo Kovacic meldt zich voorlopig niet op het trainingsveld van Real Madrid, zo claimt Marca maandagavond. De middenvelder rebelleert tegen de beslissing van de clubleiding om hem in Madrid te houden. Om een transfer te forceren, heeft Kovacic besloten om niet te trainen totdat hij duidelijkheid heeft over zijn toekomst.

Kovacic meldde zich maandagochtend op sportcomplex Valdebebas en sprak met bestuurders van Real Madrid. Hij heeft volgens de Madrileense krant 'geen begrip' voor het feit dat de Koninklijke hem 'niet-transfereerbaar' heeft verklaard. Eerdere gesprekken met trainer Julen Lopetegui, waarin Kovacic zijn vertrekwens duidelijk kenbaar maakte, leverden niets op. Real Madrid heeft 'geen enkel sprankje hoop' geboden dat een transfer toch mogelijk zou zijn.

De vertrekwens van de 24-jarige Kroaat is al langer bekend in het Santiago Bernabéu. De WK-ganger, die recentelijk is gelinkt aan Juventus, Manchester United en Liverpool, aast op meer speeltijd. “Ik heb de afgelopen drie jaar niet veel gespeeld en dat is van invloed op mijn status binnen het nationale elftal. Ik ben niet gelukkig. Daarom is het beter als ik van club verander. Real Madrid heeft een buitengewone selectie met geweldige voetballers en wellicht ben ik nu te jong om daarin een groter aandeel te hebben", zei hij in juni nog.

De ex-speler van Internazionale kwam dit seizoen 36 keer in actie voor de Champions League-winnaar, maar mocht slechts 10 keer aan de aftrap beginnen. Real Madrid zal clubs met interesse in Kovacic te allen tijde wijzen op de transferclausule van driehonderd miljoen euro in het tot medio 2021 doorlopende contract, schreef Marca na de publicatie van het interview waarin Kovacic zijn vertrekwens uitte. Een bod van zestig miljoen euro van Manchester United zou begin deze maand niets hebben opgeleverd.