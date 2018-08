Ten Hag: ‘Het is natuurlijk een vervelende kwestie, maar hij had vertrekwens’

Hakim Ziyech liet eerder deze zomer weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en Ajax lijkt ook niet afwijzend tegenover een vertrek van de spelmaker te staan. De Marokkaans international is echter nog altijd actief in de Johan Cruijff ArenA en kreeg onlangs te horen dat hij zijn rugnummer 10 af moet staan aan nieuwkomer Dusan Tadic. De Amsterdammers hadden dat getal namelijk beloofd aan de van Southampton overgenomen Serviër, die een duidelijke voorkeur voor dat nummer uitsprak.

Trainer Erik ten Hag denkt dat Ziyech, die doorgaat met nummer 22, zich hier echter wel overheen kan zetten: “Het is natuurlijk een vervelende kwestie, maar Hakim had een vertrekwens. Ajax is daarom op zoek gegaan naar een vervanger voor hem. Hakim heeft daarbij wel aangegeven dat hij het ideale plaatje moet vinden, anders blijft hij gewoon”, meldde hij maandag via de officiële kanalen van zijn werkgever.

Dat ideale plaatje heeft zich voorlopig nog niet bij Ziyech gemeld en Ten Hag is blij dat hij nog over de middenvelder kan beschikken: “Uiteindelijk gaat het erom dat je een goed team bent samen. Ik denk dat Hakim ook blij is dat hij met een goede speler als Tadic kan samenspelen, andersom is dat ook zo. Dat versterkt elkaar alleen maar en geeft plezier. Dan kun je resultaten boeken en dat is in het belang van allebei en de rest van het team.”

Door de komst van onder meer Tadic en Daley Blind heeft Ten Hag genoeg opties om uit te kiezen. Wat de trainer betreft is er echter geen sprake van een ‘luxeprobleem’, aangezien er volgens hem altijd concurrentie hoort te zijn bij een topclub: “Als je iets wil bereiken, kun je dat nooit met elf man. Over een heel seizoen is de bank bepalend. Zeker ook door de situatie waar Ajax op dit moment zit, met het afgelopen WK en de korte voorbereiding. Je hebt gewoon een grote groep nodig, ook om in het geval van blessures dingen op te kunnen vangen.”