‘Inter lokt Luka Modric met lucratieve belofte over Jiangsu Suning’

Internazionale heeft volgens de Corriere dello Sport een nieuwe manier gevonden om Luka Modric warm te maken voor een overstap naar Milaan. Als de middenvelder een vierjarig contract uitdient in het Giuseppe Meazza, kan hij vervolgens transfervrij overstappen naar het Chinese Jiangsu Suning. Ook daar staat een lucratief contract op Modric te wachten.

Jiangsu Suning staat onder leiding van de Suning Holdings Group, die ook een meerderheid van de aandelen van Inter in bezit heeft. Modric zou niet de eerste speler zijn die Inter inruilt voor de club uit de Super League, want aanvaller Éder maakte die stap vorige maand nog. Jiangsu Suning betaalde naar verluidt 5,5 miljoen euro voor de Italiaans international. Éder speelde tweeënhalf jaar voor Inter.

Eerder meldde Il Giornale nog dat Modric ook in Milaan meer zou verdienen dan hij in Madrid doet. De aanvoerder van Kroatië strijkt momenteel zes miljoen euro op, maar kan in Italië een jaarloon van negen miljoen euro toucheren. Hoeveel Jiangsu Suning de routinier daarna zou betalen, is niet duidelijk. Modric speelt sinds 2012 voor Real Madrid en heeft nog een contract voor twee seizoenn.

Volgens Alberto Cerruti, verslaggever van onder meer La Gazzetta dello Sport en Cadena SER sloot Modric in het verleden een 'gentlemen's agreement' met voorzitter Florentino Pérez: als Real Madrid driemaal op rij de Champions League zou winnen, mocht hij transfervrij vertrekken. Hoewel dat is gebeurd, wijst Pérez nog altijd op de transferclausule van 750 miljoen euro die in Modric' contract staat.