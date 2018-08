Jongste doelpuntenmaker ooit op EK met verleden in Nederland stopt

Johan Vonlanthen heeft op 32-jarige leeftijd een punt gezet achter zijn actieve spelersloopbaan, zo melden diverse media in Zwitserland maandag. De aanvaller was in Nederland actief voor PSV en NAC Breda en zat sinds zijn vertrek in mei bij FC Will zonder club.

Vonlanthen werd in de zomer van 2003 als groot talent door PSV weggehaald bij Young Boys. De geboren Colombiaan maakte twee seizoenen deel uit van de hoofdmacht van de Eindhovense club en speelde in die periode 34 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en één assist. In het seizoen 2005/06 kwam hij op huurbasis uit voor NAC Breda, waarna hij Nederland definitief vaarwel zei.

Vonlanthen speelde vervolgens achtereenvolgens voor Red Bull Salzburg, FC Zürich, Itagüí Ditaires, Grasshoppers, FC Schaffhausen en Servette, alvorens hij de laatste anderhalf jaar van zijn carrière op het tweede Zwitserse voetbalniveau bij FC Will vertoefde. Hij speelde veertig interlands (zeven doelpunten) voor de nationale ploeg van Zwiserland en maakte op het EK in 2004 naam door met zijn treffer tegen Frankrijk uit te groeien tot de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK. Vonlanthen was toen 18 jaar en 141 dagen. Dat record staat nog steeds.