‘Thibaut Courtois blijft op Belgische bodem om transfer te forceren’

Thibaut Courtois lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een vertrek naar Real Madrid. De Engelse kwaliteitskrant The Telegraph pakt maandagavond namelijk uit met het nieuws dat de doelman zich, tegen de afspraken in, nog altijd niet bij Chelsea heeft gemeld. The Blues verwachtten de WK-ganger eerder op de maandag terug op het trainingsveld, maar Courtois is niet op komen dagen.

Courtois zou samen met Gary Cahill, Eden Hazard, N’Golo Kanté, Michy Batshuayi en Olivier Giroud een trainingssessie afwerken, waarna er een gesprek met de nieuwe trainer Maurizio Sarri op het programma stond. De doelman schitterde echter door afwezigheid en bevindt zich naar verluidt nog altijd in België, waar hij zaterdag nog werd gehuldigd door zijn oude club Racing Genk. Het ontbreken van Courtois op het trainingsveld vormt overigens het tweede incident op rij, aangezien hij zondag tijdens de van Manchester City verloren wedstrijd om het Community Shield samen met Cahill werd verwacht op Wembley om het duel vanaf de tribune te aanschouwen. Ook toen was Courtois in geen velden of wegen te bekennen.

De 26-jarige doelman wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, dat er naar verluidt 39 miljoen euro voor over heeft om het tot volgend jaar doorlopende contract van de sluitpost op Stamford Bridge af te kopen. Zaakwaarnemer Christophe Henrotay probeerde vorige week de druk op de Engelsen al op te voeren door een telefonisch verzoek om zijn cliënt te laten gaan in Londen neer te leggen.

De tijd begint overigens te dringen voor zowel Courtois als Chelsea. De Engelse transfermarkt sluit aanstaande donderdag om 18.00 uur Nederlandse tijd en de club zou daarna geen vervanger meer in huis kunnen halen. Stoke City-doelman Jack Butland lijkt op deze korte termijn de meest logische kandidaat om naar Londen te komen en Chelsea verwacht dat de keeper voor 28 miljoen euro op te pikken is bij de degradant. Sergio Rico is eveneens in beeld bij de bewindvoerders van de Londenaren, maar wordt slechts als een alternatief voor Butland gezien.