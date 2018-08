Lampard slaat opnieuw toe: ‘Ik ken hem via mijn connecties bij Chelsea’

Derby County heeft opnieuw een speler op huurbasis van Chelsea mogen verwelkomen. De club van manager Frank Lampard maakt maandagavond via de officiële kanalen namelijk trots melding van de komst van Fikayo Tomori, een twintigjarige centrale verdediger.

Eerder stalde Chelsea Mason Mount al bij de Championship-club. Lampard laat op de clubsite weten in zijn nopjes te zijn met de komst van Tomori, die zich net als Mount voor één seizoen heeft verbonden aan the Rams. "Ik ken hem via mijn connecties bij Chelsea. Zoals met alle andere gehuurde spelers ben ik ervan overtuigd dat wij van grote waarde kunnen zijn voor hen en zij voor ons", aldus de oud-middenvelder.

"We zijn erg blij met zijn komst. Fikayo geeft ons een extra optie achterin", vervolgt Lampard. "Gedurende het seizoen moeten we ons kunnen aanpassen en concurrentie hebben binnen de ploeg. Hij past goed bij ons: hij is een talentvolle, jonge speler en heeft bij Brighton & Hove Albion en Hull City reeds ervaring opgedaan in de Championship."

Tomori belandde op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Chelsea en mocht op 15 mei 2016 in de competitiewedstrijd tegen Leicester City voor de eerste en voorlopig laatste keer opdraven in de hoofdmacht. Nadien werd de Engels jeugdinternational op huurbasis gestald bij Brighton en Hull City. Hij is na Mount, Harry Wilson, Florian Jozefzoon, Jack Marriott en George Evans de zesde zomeraanwinst van Derby County, dat het seizoen in de Championship afgelopen vrijdag begon met een 1-2 zege bij Reading.