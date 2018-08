FC Utrecht breekt na drie Eredivisie-wedstrijden al met probleemkind

De wegen van FC Utrecht en Bilal Ould-Chikh scheiden per direct, zo laat de Eredivisionist maandag weten via de officiële kanalen. Het nog tot medio volgend jaar doorlopende contract van de 21-jarige aanvaller is in onderling overlegd ontbonden.

Ould-Chikh streek vorig jaar neer in de Domstad en tekende vervolgens voor twee seizoenen. "Bilal is een speler met veel talent en potentie. Toen we vorig jaar met elkaar in zee gingen, hadden we allebei de hoop dat hij definitief zou doorbreken en aanhaken bij de selectie van het eerste team. Inmiddels is duidelijk dat dat niet is gelukt", zo licht Directeur Voetbalzaken Jordy Zuidam toe.

De jeugdinternational kwam het afgelopen seizoen niet verder dan drie korte invalbeurten in de Eredivisie; namens de beloften speelde hij elf wedstrijden in de Jupiler League. In maart kwam Ould-Chikh in het nieuws nadat hij door trainer Jean-Paul de Jong van de training was gestuurd na een scheldkanonnade op het veld. “In onderling overleg hebben we besloten dat het beter is voor Bilal om elders voor een nieuwe kans te gaan. Wij wensen hem daarbij alle geluk toe”, aldus Zuidam.

Voor Ould-Chikh is het het volgende mislukte avontuur in zijn nog prille loopbaan. De vleugelspits gold als groot talent bij FC Twente, dat hem op zeer jonge leeftijd kwijtraakte aan Benfica. Ould-Chikh stond vanaf de zomer van 2015 bijna twee jaar op de loonlijst bij de Portugese topclub, maar debuteerde uiteindelijk nooit in de hoofdmacht.