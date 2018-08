Mourinho zet streep door vertrek recordaankoop

Het is de vraag of Danny Welbeck bij Arsenal blijft. Onder meer Everton, Bournemouth en Southampton hebben interesse in de door blessures geplaagde spits. (Evening Standard)

Álvaro Negredo keert mogelijk terug naar Engeland. De aanvaller van Besiktas, die eerder voor onder meer Manchester City speelde, is in beeld bij Cardiff City. (Diverse Turkse media)

Everton wil Yannick Bolasie lozen en dat bericht is ook bij Crystal Palace aangekomen. De Londense club wil graag opnieuw in zee met de behendige aanvaller. (Evening Standard)