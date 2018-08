‘Er werd veel gespeculeerd, maar ik wilde sowieso nog een jaar bij PSV blijven’

Steven Bergwijn werd de afgelopen weken meerdere malen in verband gebracht met een vertrek bij PSV, maar maandag werd het nieuws naar buiten gebracht dat de vleugelspeler zijn contract met een jaar heeft verlengd. In onderstaande video legt Bergwijn uit waarom hij nog niet ‘klaar’ is in Eindhoven.