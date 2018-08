Gerbrands reageert: ‘Te schandalig voor woorden, het absolute dieptepunt’

Feyenoord legde zaterdag nadat het de strafschoppen beter nam dan PSV beslag op de Johan Cruijff Schaal en de wedstrijd om de Nederlandse Super Cup is twee dagen later nog altijd onderwerp van gesprek. Het duel in het Philips Stadion, moest al na een paar minuten worden gestaakt toen er vanuit een vak met Feyenoord-supporters vuurwerk op het veld werd gegooid, terwijl het restant van de wedstrijd ook werd ontsierd door ongeregeldheden. Toon Gebrands, algemeen directeur van de Eindhovenaren, geeft aan dat zijn club van plan is hard op te treden.

“En dat doen we altijd consequent en altijd zonder aanziens des persoons. Onacceptabel gedrag van supporters, van zowel de gasten als van onze eigen fans, tolereren wij nooit”, begint hij op de website van de regerend landskampioen. Gerbrands laat weten dat PSV de beelden van het vuurwerkincident inmiddels heeft gedeeld met Feyenoord: “Alleen zijn wij als PSV in dit geval niet in de lead, dat zijn Feyenoord en de KNVB. Wij leveren de beelden aan, Feyenoord en de KNVB moeten actie ondernemen. Eventueel met behulp van justitie. Zo werkt het.”

Naast het vuurwerkincident zorgde een filmpje van twee kinderen die hun Feyenoord-shirt op verzoek van een steward moesten omdraaien eveneens voor ophef. Gerbrands betreurt ook dit incident: “Maar natuurlijk werd de vraag niet voor niets gesteld. De afdeling veiligheid maakt samen met de politie voortdurend afwegingen en instrueert vervolgens de stewards”, legt hij uit. Aangezien PSV experimenteerde met enkele vakken waar PSV- en Feyenoord-fans door elkaar zaten, moest er soms ‘naar, maar noodzakelijk advies worden gegeven’: “Dit voorbeeld valt in die categorie. Wij balen daar ook van, dat dit blijkbaar in Nederland nog nodig is. De steward heeft veel over zich heen gekregen, maar zij deed slechts haar werk met de vooraf verstrekte instructies.”

Na de winnende penalty van Jordy Clasie kreeg een verstandelijk beperkte Feyenoord-fan een klap van een supporter van de tegenstander. “Te schandalig voor woorden. Het absolute dieptepunt”, vervolgt Gerbrands zijn relaas. “Gelukkig is de dader door personeel van PSV gepakt en overgedragen aan de politie. Er is aangifte gedaan en er zijn getuigen. Dat zijn de voorwaarden om keihard op te kunnen treden. Wij gaan ervan uit dat hij zich bij de rechter moet verantwoorden.”