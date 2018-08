‘Fekir mag op laatste moment weer dromen van transfer naar Engeland’

Nabil Fekir is aankomend seizoen mogelijk toch nog te bewonderen in de Premier League. De aanvallende middenvelder van Olympique Lyon zag eerder een transfer naar Liverpool afketsen, maar de kans bestaat dat hij deze week alsnog een transfer naar Engeland maakt.

France Football weet maandagmiddag namelijk te melden dat Chelsea overweegt zich in de laatste dagen voordat de zomerse transfermarkt sluit in Engeland nog voor Fekir te melden bij Lyon. Ofschoon de club van manager Maurizio Sarri nog geen officieel bod heeft uitgebracht, hoopt zij de Frans international met ‘een eindsprint’ toch nog binnen te kunnen hengelen.

De tijd dringt echter wel voor the Blues, daar de transfermarkt donderdagnacht sluit in Engeland. Twee dagen later speelt Chelsea op bezoek bij Huddersfield Town zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen. Met het binnenhalen van Fekir spelen de Londenaren mogelijk in een op vertrek van Willian: de Braziliaan wordt gevolgd door Barcelona en geniet naar verluidt ook belangstelling van Manchester United.

Chelsea zal wel flink in de buidel moeten tasten voor Fekir. De 25-jarige middenvelder leek eerder deze zomer voor maximaal 72 miljoen euro op weg naar Liverpool, maar die transfer ketste uiteindelijk af, omdat zijn club Lyon de onderhandelingen plots afblies. Naar verluidt was de Franse grootmacht niet gediend van het feit dat Liverpool de vraagprijs omlaag probeerde te drijven vanwege een vermeende zwakke knie van Fekir.