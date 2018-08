Klopp waarschuwt: ‘Je kunt niet naar ons kijken en denken: ‘wow, écht goed!’’

Liverpool droomt meer dan ooit van de eerste landstitel sinds 1990. The Reds maakten vorig seizoen indruk door de finale van de Champions League te halen en hopen aankomend seizoen ook in de Premier League een rol van betekenis te kunnen spelen. Manager Jürgen Klopp mocht deze zomer de nodige versterkingen verwelkomen, maar stelt dat zijn elftal niet overmoedig moet worden.

"De landstitel zal een lastig verhaal worden", vertelt hij aan de Liverpool Echo. "Je kunt niet naar ons kijken en denken: wow, écht goed!. We moeten iedere week gereed zijn, niets slechts een paar wedstrijden. Dat is onze uitdaging aankomen seizoen. Als we een wedstrijd winnen, dan moeten we dat ook niet vieren alsof het iets geweldigs is, want we moeten de volgende ook weer winnen."

"Ik weet zeker dat onze fans weten hoe de situatie is. De omgeving probeert bepaalde verhalen te creëren, maar daar ben ik niet in geïnteresseerd. We hebben hoge verwachtingen van onszelf, maar onze situatie is onveranderd", vervolgt Klopp. Liverpool versterkte zijn selectie deze zomer met Alisson Becker, Fabinho, Naby Keita en Xherdan Shaqiri en slaagde er daarnaast in zijn belangrijkste spelers te behouden.

"Waarom zou onze situatie opeens veranderd moeten zijn?", vraagt de oefenmeester zich hardop af. "Ik heb niet waargenomen dat Manchester United en Manchester City zwakker zijn geworden. Tottenham Hotspur heeft geen spelers verkocht en ik denk dat Arsenal en Chelsea sterker zullen zijn dan vorig jaar. Everton voert de druk op en Wolverhampton Wanderers deinst er ook niet voor terug om geld uit te geven", besluit Klopp. Liverpool begint het nieuwe seizoen in de Premier League zondagmiddag op eigen veld met een wedstrijd tegen West Ham United.