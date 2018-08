WK-winst deed 51-voudig Frans international weinig: ‘Ik voelde niets speciaals’

Frankrijk kroonde zich vorige maand in Rusland tot wereldkampioen, maar dat deed het zonder Laurent Koscielny. De verdediger van Arsenal moest vlak voor de start van het WK afhaken met een achillespeesblessure en erkent in gesprek met Nice-Matin weinig mee te hebben gekregen van het mondiale eindtoernooi.

Koscielny, 51-voudig international van les Bleus, zou een zekerheidje zijn geweest in de selectie van bondscoach Didier Deschamps, maar ernstig blessureleed gooide vlak voor de start van het toernooi roet in het eten. "Om eerlijk te zijn, heb ik niet veel wedstrijden gezien", vertelt de 32-jarige stopper. "Ik werkte van 9 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s middags aan mijn herstel en vervolgens weer van 4 uur ’s middags tot 7 uur ’s avonds. Ik heb het laatste halfuur van Frankrijk – Peru gezien en enkele andere wedstrijden."

De Fransen werden op het WK groepswinnaar in een poule met Denemarken, Peru en Australië, waarna zij zich in de knock-outfase achtereenvolgens ontdeden van Argentinië, Uruguay en België. In de finale werd Kroatië uiteindelijk met 4-2 verslagen.

Het betekende voor Frankrijk pas de tweede wereldtitel in de historie, maar Koscielny geeft toe dat het hem niet veel deed. "Toen ze het WK wonnen, voelde ik niets speciaals", legt hij uit. "Ik was wel erg blij voor de spelers en de technische staf. De spelers waren eensgezind en volwassen. Het is niet eenvoudig om een maand lang met elkaar op te trekken, maar ze hebben het toch gedaan."