PSV verrast en breekt contract van gewilde Bergwijn open

Steven Bergwijn blijft langer bij PSV. De twintigjarige linksbuiten heeft zijn contract met één seizoen verlengd en ligt nu tot de zomer van 2022 vast in het Philips Stadion. Bergwijn voetbalt sinds de zomer van 2011 in Eindhoven; hij kwam toen over uit de jeugdopleiding van Ajax.

“Dit nieuwe contract voor Steven is een signaal in alle opzichten. Wij willen hem belonen voor zijn uitstekende ontwikkeling, Steven geeft er mee aan dat hij beseft hier nog niet uitgeleerd te zijn. Wij zijn enorm trots op Steven”, aldus John de Jong, de interim-technisch manager van PSV.

“Hij is als veertienjarige bij ons gekomen, heeft zich als jonge jongen bij de A-selectie aangediend. Vervolgens werd hij basisspeler en inmiddels heeft hij een aantal hoofdprijzen achter zijn naam staan. Steven is in alle opzichten een voorbeeld voor hoe wij de ontwikkeling van een voetballer voor ogen hebben. We zijn blij dat ook hij nu in een vroeg stadium in de transferwindow aangeeft dat hij tevreden is hier.”

Bergwijn zegt op de website van PSV dat hij zich ‘aansluit’ bij de woorden van De Jong: “Ik ben inderdaad nog niet klaar bij PSV. Ik kan in Nederland nog voldoende leren en natuurlijk gaan we voor kwalificatie voor de Champions League. Dat is het hoogste podium, daar wil ik graag extra ervaring op doen.” De jeugdinternational speelde tot dusverre tachtig wedstrijden voor PSV en daarin was hij goed voor tien doelpunten en vijftien assists.