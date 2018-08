Feyenoord stuit mogelijk op Sturm Graz; Vitesse naar Cyprus of Wit-Rusland

Indien Feyenoord het tweeluik met AS Trencín overleeft, stuiten de Rotterdammers in de vierde voorronde van de Europa League op het Oostenrijkse Sturm Graz of AEK Larnaca uit Cyprus. Vitesse werd maandagmiddag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan Apollon Limasol uit Cyprus of Dinamo Brest uit Wit-Rusland. De Arnhemmers moeten eerst in de derde voorronde zien af te rekenen met het Zwitserse FC Basel.

Voor Feyenoord staat komende donderdag eerst de uitwedstrijd tegen Trencín op het programma. Het heenduel wordt in het stadion van MSK Zilina afgewerkt, omdat de thuishaven van Trencín niet aan de eisen van de UEFA voldoet. Een week later ontvangen de Rotterdammers de Slowaakse club in De Kuip. Indien de formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst dit tweeluik weet te overleven, stuit men dus op Sturm Graz of AEK Larnaca.

Diego Maradona is de voorzitter van de raad van bestuur van Dinamo Brest. Wij schreven daar in juni dit verhaal over.

Sturm Graz werd eerder in de tweede voorronde van de Champions League geëlimineerd door Ajax, dat met 2-0 en 1-3 te sterk was voor de Oostenrijkers. Voor het Cypriotische AEK Larnaca begon het Europese avontuur in de tweede voorronde van de Europa League, waarin men over twee duels (0-0 en 4-0) te sterk was voor het Ierse Dundalk. Indien Feyenoord de vierde voorronde van de Europa League weet te bereiken, ontvangen de Rotterdammers op 23 augustus Sturm Graz of AEK Larnaca in De Kuip. Een week later staat dan de return in Oostenrijk of Cyprus op het programma.

Voor Vitesse staat komende donderdag eerst in het eigen GelreDome tegenover FC Basel. Een week later wacht in Zwitserland de return. Als de Arnhemmers het treffen met Rotblau weten te overleven, stuit men dus op Apollon Limasol of Dinamo Brest. De Cypriotische club overleefde reeds twee voorrondes in de Europa League, door af te rekenen met het Litouwse FC Stumbras en FK Željeznicar Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina.

Met Dinamo Brest zou Vitesse een bijzondere tegenstander treffen, want bij de Wit-Russische club is Diego Maradona voorzitter. Dinamo Brest bereikte de derde voorronde van de Europa League door in de vorige ronde af te rekenen met Atromitos FC uit Griekenland: 4-3 en 1-1. Indien Vitesse ten koste van FC Basel de vierde voorronde weet te bereiken, wacht eerst een uitwedstrijd.

Verder werd het Medipol Basaksehir van Eljero Elia, dat moet zien af te rekenen met Burnley, gekoppeld aan Olympiacos of FC Luzern. Besiktas stuit op FC Nordsjælland of Partizan Belgrado, mits er gewonnen wordt van LASK Linz. Voor het Rangers FC van manager Steven Gerrard, dat het komende week opneemt tegen NK Maribor, rolde FC UFA of Progrès Niedercorn uit de koker. RB Leipzig krijgt in de vierde voorronde van de Europa League te maken met Zorya Luhansk of SC Braga als er afgerekend wordt met Universitatea Craiova.