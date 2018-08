Groenendijk wijst doelman aan: ‘Ik heb er lang over nagedacht’

Indy Groothuizen begint het seizoen als eerste doelman van ADO Den Haag. Alfons Groenendijk geeft de 22-jarige keeper de voorkeur boven Robert Zwinkels en Mike Havekotte. De trainer heeft zijn besluit aan de keepers medegedeeld.

“Ik heb er lang over nagedacht en veel argumenten de revue laten passeren”, zegt Groenendijk. “Het zijn twee uitstekende keepers die elkaar nauwelijks ontlopen. Alleen heeft Zwinkels een kortere voorbereiding gehad. Hij heeft tijd nodig gehad om te herstellen van de operatieve ingreep in de zomer. Daardoor heeft Robert ook nog weinig speeltijd gehad.”

“Dat is doorslaggevend geweest in mijn keuze voor Groothuizen op dit moment”, aldus de coach. Groothuizen staat komende zondag dus onder de lat bij de competitiewedstrijd tegen FC Emmen. Hij speelt sinds vorig jaar zomer voor ADO en kwam eerder uit voor Ajax, AFC’34 en FC Nordsjaelland in Denemarken.

De voormalig jeugdinternational, die nog tot medio 2020 vastligt, keepte tot dusverre 6 wedstrijden voor ADO en daarin moest hij 13 keer vissen. De 35-jarige Zwinkels maakte in 2005 de overstap van Ajax naar ADO en heeft 143 duels voor de club uit de Hofstad achter zijn naam staan. Daarin kreeg hij 200 treffers om de oren.