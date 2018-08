Broer rekent op Ronaldo: ‘Hij zal er geweldige prestaties neerzetten’

Cristiano Ronaldo maakt waarschijnlijk op 18 augustus zijn debuut voor Juventus. De Oude Dame neemt het dan in de eerste speelronde van de Serie A op tegen Chievo en Hugo Aveiro heeft hoge verwachtingen van zijn broer in Turijn. “Ik denk dat Cristiano succes gaat hebben met Juventus”, vertelt hij.

De 33-jarige Ronaldo maakte voor minimaal honderd miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus. Hij is terechtgekomen bij een ‘buitengewone’ club, vertelt Hugo Aveiro in een interview met La Gazzetta dello Sport: “Hij zal ze helpen om geweldige prestaties neer te zetten.”

“Italië is een prachtig land om in te voetballen. Ze hebben ook altijd al een geweldige competitie gehad. Hem kennende, weet ik dat Cristiano alles zal geven om op het niveau te blijven waar hij op zit. En om zichzelf te verbeteren. Ik weet zeker dat zijn prestaties van een hoog niveau zullen zijn”, vervolgt de broer van CR7.

“De Serie A is een erg sterke competitie, maar ik weet zeker dat hij deel zal uitmaken van de geschiedenis van deze competitie. Het is een nieuwe uitdaging voor hem en hij heeft altijd al gehouden van de nieuwe uitdagingen die voor hem liggen.” Ronaldo trainde de voorbije tijd al met Juventus mee op het trainingskamp in de Verenigde Staten.