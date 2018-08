‘Frank gaf geen antwoord en ik heb nooit een relatie met hem gehad’

Tobias Sana brak nooit helemaal door bij Ajax, maar kijkt desondanks met warme gevoelens terug op zijn tijd in Amsterdam. De multifunctionele aanvaller speelde 23 wedstrijden voor Ajax en vertrok in de winter van 2015 naar Malmö FF. De Zweed speelt inmiddels voor Aarhus GF in Denemarken.

De 29-jarige Sana werd indertijd gescout door John Steen Olsen en toen hij hoorde dat Ajax interesse had, wilde hij zijn ‘droom’ uit laten komen en naar de Eredivisionist verhuizen. Zijn idool van jongs af aan was immers Patrick Kluivert, zo vertelt hij in een interview met Ajax Showtime: “Om voor dezelfde club als hij te spelen, was een makkelijke keuze.”

“Ik kon naar Italië en Engeland, maar mijn beslissing was een simpele.” Sana begon sterk, maar kwam mede door blessureleed steeds minder vaak aan spelen toe. “Ik weet niet waarom ik op de bank belandde. Dat is de vraag, want ik weet het écht niet. Frank (de Boer, red.) gaf mij daar geen antwoord op”, gaat de enkelvoudig international verder.

“Ik heb nooit een relatie met hem gehad. Ik was meer met Dennis Bergkamp, hij gaf mij veel advies. Jaap Stam was een onwijs goede trainer en ze hadden ook een aantal jeugdtrainers, zoals Gery Vink, die geweldig waren.” Sana benadrukt ‘zóveel geleerd’ te hebben in Amsterdam en dat hij ‘trots’ is om voor Ajax te hebben gevoetbald. In dienst van Aarhus staat Sana op 9 treffers en 5 assists in 34 optredens. Zijn contract loopt tot medio 2020 door.