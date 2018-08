Mourinho vreest na transfers concurrent: ‘Ze kopen daar alles en iedereen’

Manchester United verloor zondag met 1-0 van Bayern München en daar baalde José Mourinho flink van. Vanwege het WK kan de Portugese manager nog niet over al zijn spelers beschikken en daardoor is de trainer nogmaals op de feiten gedrukt dat versterkingen nodig zijn, zo geeft Mourinho na afloop van het oefenduel aan.

“De clubleiding weet wat ik wil en we hebben nog enkele dagen om te zien wat er gaat gebeuren. Als we ons niet snel versterken, wordt het een zwaar seizoen", wordt Mourinho geciteerd door verschillende Engelse media. Tot komende donderdag mogen clubs in Engeland nog spelers halen en de manager is van mening dat United kordaat moet gaan handelen.

Tot op heden heeft Mourinho drie nieuwe spelers verwelkomd: Diogo Dalot (FC Porto), Fred (Shakhtar Donetsk) en Lee Grant (Stoke City). De Portugees hoopt dat er de komende dagen aanwinsten bijkomen, ook aangezien de concurrenten van de Engelse grootmacht zich wel nadrukkelijk roeren op de transfermarkt, zo claimt Mourinho.

“Onze concurrenten zijn heel erg sterk en beschikken al over fantastische spelers. Of ze investeren gigantisch veel, zoals Liverpool. Ze kopen daar alles en iedereen”, aldus Mourinho. Deze zomer heeft manager Jürgen Klopp vier nieuwe spelers verwelkomd, namelijk Alisson Becker (AS Roma), Naby Keïta (RB Leipzig), Fabinho (AS Monaco) en Xherdan Shaqiri (Stoke City).