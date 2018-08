PSV wacht uitwedstrijd naar Azerbeidzjan of Wit-Rusland

PSV neemt het in de laatste voorronde van de Champions League op tegen de winnaar van het duel tussen Qarabag FK en BATE Borisov, zo heeft de loting van maandagmiddag in Nyon uitgewezen. Als Ajax over twee duels afrekent met Standard Luik, treft men Slavia Praag of Dynamo Kiev.

PSV genoot een geplaatste status en ontliep daardoor ploegen als Red Bull Salzburg, Celtic en FK Astana. De Eindhovenaren konden loten tegen BSC Young Boys, Malmö FF/MOL Vidi FC, Rode Ster Belgrado/Spartak Trnava en Qarabag/BATE. De winnaar van het laatstgenoemde tweeluik zal het dus opnemen tegen de kampioen van de Eredivisie.

PSV begint op 21 of 22 augustus een uitwedstrijd en de return, op 28 of 29 augustus, zal dus worden afgewerkt in het Philips Stadion. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase en de loting voor de poules vindt op 30 augustus plaats. De clubs die zich niet weten te plaatsen, kwalificeren zich wel automatisch voor de groepsfase van de Europa League.

Ajax, dat Benfica of Fenerbahçe ontliep, speelt dus tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Dynamo Kiev en Slavia Praag. De club van trainer Erik ten Hag begint met een duel in de eigen Johan Cruijff ArenA, maar zal dus wel eerst moeten afrekenen met Standard. De runner-up van het afgelopen seizoen gaat donderdag op bezoek op Sclessin.

Volledige loting:

Rode Ster Belgrado of Sparta Trnava tegen Red Bull Salzburg of FK Shkendija

Qarabag FK of BATE Borisov tegen PSV

BSC Young Boys tegen Astana of Dinamo Zagreb

Malmö FF of MOL Vidi FC tegen Celtic of AEK Athene

Benfica of Fenerbahce tegen PAOK of Spartak Moskou

Standard Luik of Ajax tegen Slavia Praag of Dynamo Kiev