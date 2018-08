‘Het was angstaanjagend, toen ze voorbij renden, staken ze iemand neer’

Jermaine Pennant heeft in zijn carrière bij veel bekende clubs gevoetbald, zoals Arsenal en Liverpool. De buitenspeler, momenteel clubloos, vertelt in gesprek met de Daily Mirror dat het weinig had gescheeld of hij was nooit profvoetballer geworden. De Engelsman zegt namelijk dat hij op veertienjarige leeftijd aan de dood ontsnapte.

Pennant raakte betrokken bij een clash tussen verschillende straatbendes. “Ze hadden messen, honkbalknuppels en geweren. Toen ze voorbij renden, staken ze iemand neer, terwijl een ander geslagen werd met de knuppel. Ook werden enkele schoten gelost. Ze renden toen weg, maar onze bende ging erachteraan. Ik heb het niet gezien, maar één persoon werd gepakt door onze bende. Hij overleed later in het ziekenhuis", memoreert de veteraan.

“Het was angstaanjagend, maar waar ik opgroeide, was het niet de eerste keer dat ik schoten hoorde. Ik vreesde meteen voor mijn leven. Ik heb geluk gehad. Als ik buiten had gestaan, had ik het ook kunnen zijn die neergestoken werd. Het maakte niet uit dat ik voetbal speelde en niet geïnteresseerd was in de cultuur van de straatbendes”, aldus de inmiddels 35-jarige flankspeler.

Pennant zegt opgelucht te zijn dat hij het voetbal had om zich aan op te trekken. “Iedere keer dat ik met mijn vrienden rondhing, was ik een doelwit. Dat ben ik nog steeds. Het gebeurde allemaal zo snel, die gevechten. Er was eens een gevecht, waarbij de andere bende vluchtte en een andere bende erachteraan ging. Toen had ik me verscholen achter de balie, waar ik chicken wings aan het jatten was.”