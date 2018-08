‘Het aantrekken van Ronaldo betekent dat er offers moeten worden gebracht’

Juventus mocht afgelopen week Leonardo Bonucci weer in de armen sluiten, nadat de Italiaanse landskampioen een deal met AC Milan was overeengekomen. Tegenover de komst van de verdediger stond het vertrek van Gonzalo Higuaín en Mattia Caldara. Giorgio Chiellini baalt van het vertrek van laatstgenoemde: “Hij had het hier heel goed kunnen doen”, aldus de stopper.

De 24-jarige Caldara werd de afgelopen anderhalf jaar verhuurd aan Atalanta en heeft geen enkele keer in de hoofdmacht van la Vecchia Signora geacteerd. “Hij had alles in zich om het goed te doen hier”, vervolgt Chiellini, geciteerd door verschillende Italiaanse media. “Ik begrijp dat hij zich in een situatie bevond waarin het moeilijk was een transfer te weigeren.”

“En dat gold ook voor Juventus, dat hem met pijn in het hart moest verkopen. Hij was een jongen waar we allemaal benieuwd naar waren. We hadden wat dingen van hem gezien en we hadden gewacht op hem. De dynamiek van de transfermarkt is echter eigenaardig en het geweldige aantrekken van Cristiano Ronaldo betekent dat er offers moeten worden gebracht.”

“Jammer genoeg kwam Mattia in een dergelijke situatie terecht. Dat vind ik sneu voor hem, net als iedereen van Juventus, want hij was een goede jongen die hier nog vele jaren had kunnen zijn. Ik hoop dat ik hem als tegenstander kan helpen, want hij is een jongen die 'iets meer' heeft, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten”, besluit de ervaren verdediger.