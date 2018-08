Juventus verhuurt miljoenenaankoop na ‘langdurige’ onderhandelingen

Marko Pjaca speelt dit seizoen niet voor Juventus, maar voor Fiorentina. Zaakwaarnemer Mareko Naletilic bevestigt in de Italiaanse media dat zijn 23-jarige cliënt op huurbasis naar Stadio Artemio Franchi verhuist. Pjaca ligt in Turijn nog tot medio 2021 vast.

De onderhandelingen waren ‘langdurig’, erkent Naletilic: “Maar aan het einde van de rit hoort zoiets ook gewoon bij de transfermarkt. Het enige wat telt, is dat de beste optie eruit is gekomen. Dat is het belangrijkste. Pjaca is erg blij met deze nieuwe uitdaging. Hij is zich bewust van de importantie van het dragen van het tenue van Fiorentina.”

Juventus nam Pjaca in de zomer van 2016 voor 23 miljoen euro over van Dinamo Zagreb, een transfersom die over twee termijnen werd uitgesmeerd. Hij tekende een vijfjarig contract en werd sinds de winter van dit jaar gestald bij Schalke 04. Daar kwam Pjaca tot twee doelpunten en één assist in negen officiële wedstrijden.

De negentienvoudig international van Kroatië gaat nu dus op huurbasis aan de slag bij Fiorentina en het is onduidelijk of La Viola een optie tot koop heeft bedongen. De paarshemden versterkten zich eerder deze zomer met onder anderen Riccardo Saponara, Germán Pezzella en Alban Lafont.