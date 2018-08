‘Man van 100 miljoen’ sluit transfer niet uit: ‘Er is concrete interesse’

Leon Bailey gaat deze zomer Bayer Leverkusen mogelijk achter zich laten. De twintigjarige buitenspeler zegt in gesprek met Kicker dat er ‘concrete interesse’ in hem is van verschillende clubs in Europa. De afgelopen weken werd de jongeling in verband gebracht met topclubs als Liverpool, Chelsea en AS Roma.

“Ik wil niets beloven. Het volgende kan ik over de interesse zeggen: ik ben volledig gefocust om me als jonge speler te ontwikkelen. Dat is waar ik me nu op concentreer. Als een club mij wil hebben, zorgt mijn management en Bayer Leverkusen daarvoor. Zij zullen de beslissing nemen”, aldus het talent, die tot medio 2022 vastligt bij de Bundesliga-club.

De Jamaicaan kwam in januari 2017 voor 13,5 miljoen euro over van KRC Genk en sindsdien heeft hij 12 keer gescoord en 7 assists afgeleverd in 44 wedstrijden. In mei deed het verhaal de ronde dat Bayern München zich met zestig miljoen euro had gemeld bij Bayer Leverkusen, maar inmiddels zou de interesse van der Rekordmeister zijn bekoeld.

Die Werkself zou destijds niet van plan zijn om genoegen te nemen met zestig miljoen. Leverkusen zou azen op een bedrag van circa honderd miljoen euro en ziet Bailey bovendien veel liever vertrekken naar een club als Real Madrid, zo stelde ESPN. De Champions League-winnaar zou op de achtergrond zelfs kortstondig bezig zijn geweest met Bailey.