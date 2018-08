Willem II stunt met naderende terugkeer van Özbiliz in Eredivisie

Aras Özbiliz staat voor een transfer naar Willem II. De club uit Tilburg is bezig om de rechtsbuiten van Besiktas te huren en Özbiliz staat maandag al op het trainingsveld van De Tricolores, zo communiceren zij via Twitter. De 28-jarige Özbiliz staat bij de club uit Istanbul nog tot de zomer van 2020 onder contract.

De 35-voudig international van Armenië komt uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde 37 wedstrijden in het eerste elftal, alvorens hij naar Rusland vertrok. Hij leverde de Amsterdammers een transfersom van drie miljoen euro op. Özbiliz speelde in de Premjer Liga voor Kuban Krasnodar en Spartak Moskou en verkaste in januari 2016 naar Besiktas.

De Zwarte Adelaars namen Özbiliz voor 1,3 miljoen euro over van Spartak en stalden hem vervolgens bij Rayo Vallecano in Spanje en bij Sheriff Tiraspol in Moldavië. In dienst van Besiktas kwam de linkspoot nog maar tot vijf officiële wedstrijden en één doelpunt. Onder trainer Senol Günes lijkt hij voorlopig geen toekomst te hebben.

Özbiliz pakte diverse prijzen in zijn carrière. Hij werd met Ajax tweemaal landskampioen en won daarnaast de KNVB-Beker en met Besiktas sleepte hij de Süper Lig-titel in de wacht. In 2009 werd hij binnen de jeugdopleiding van Ajax verkozen tot Talent van de Toekomst.