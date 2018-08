‘Ik kon Van Gaal niets tegenwerpen, want ik wist: hij weet het beter’

Holger Badstuber sloot zich op zijn dertiende aan bij Bayern München en maakte onder Louis van Gaal zijn debuut in het eerste elftal. De verdediger was toen twintig jaar en kwam in actie tegen TSG Hoffenheim. Hij kwam in dat seizoen, 2009/10, 33 keer in actie in de Bundesliga en scoorde daarin één keer.

Badstuber kwam in de jaren erna steeds minder aan spelen toe, voornamelijk door blessureleed. Hij liet zich verhuren aan Schalke 04 en vertrok vorig jaar zomer definitief uit Beieren, toen hij een contract tekende bij VfB Stuttgart. De nu 29-jarige linkspoot is Van Gaal echter nog altijd dankbaar, zo vertelt hij in een interview met Kicker.

“Ik kon Van Gaal nooit iets tegenwerpen, want ik wist: hij weet het beter dan ik, hoewel ik zelf ook niet op mijn achterhoofd was gevallen, natuurlijk”, aldus Badstuber, die benadrukt dat hij van de Nederlander veel heeft geleerd. Wel kon Van Gaal soms luidruchtig en enorm kritisch zijn, herinnert de 31-voudig international van Duitsland zich.

“Hoewel Van Gaal later luider werd, ben ik hem dankbaar. Het werd af en toe heel fel en dan moest je even slikken. Daardoor ben ik harder geworden. Je moest gewoon zwijgen en door. Dat was waarschijnlijk de beste methode, omdat Van Gaal zeker achteraf gezien een groot voorstander van mij was.” Ook Jupp Heycnkes en Josep Guardiola waren volgens Badstuber ‘buitengewone coaches’. Bij Stuttgart werkt hij nu samen met Tayfun Korkut.