Guardiola lyrisch: ‘Hij zal nog voor lange tijd speler van ons zijn’

Manchester City wist zondag beslag te leggen op de Community Shield door Chelsea met 2-0 te verslaan. Sergio Agüero was de grote man aan de kant van the Citizens met twee treffers, maar Josep Guardiola zag ook Phil Foden een goede wedstrijd spelen. De manager suggereert dat hij komend seizoen vaker gebruik gaat maken van de achttienjarige middenvelder.

“Phil is onderdeel van het team. Als je over Phil praat, is het net alsof je over Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne en David Silva spreekt. Nu hij is meer volwassen. Hij maakt echt onderdeel uit van het eerste elftal. Dat is goed, want hij is een City-fan, zijn familie en de fans houden van hem”, wordt Guardiola geciteerd door verschillende Engelse media, waaronder Goal.

“Hij zal nog voor lange tijd speler van ons zijn. Hij heeft het goed gedaan”, aldus Guardiola, die tevreden is over het vertoonde spel tegen Chelsea. “Om de Community Shield te spelen, moet je een Premier League of FA Cup hebben gewonnen. Dat is niet makkelijk. We zijn nog ver weg van de fysieke staat waarin ik mijn spelers wil zien verkeren én ver weg van de manier van voetballen.”

“Enkele spelers hebben momenteel een mindere conditie en moeten hard werken de komende tijd. Maar afgelopen week hebben we zeven dagen getraind en deze week weer zeven dagen. Beetje bij beetje verbeteren we ons niveau. We zouden nog graag zien dat we meer intensief bezig waren geweest met druk zetten, maar dat was onmogelijk, want de spelers waren echt doodop.”