‘Iedereen die hem wil contracteren, moet die 120 miljoen euro betalen’

Valencia lijkt niet van plan te zijn om mee te werken aan een transfer van Rodrigo Moreno Machado, kortweg Rodrigo. De aanvaller maakte op het WK enige indruk en wordt in verband gebracht met onder meer Real Madrid. Trainer Marcelino wil de international van Spanje evenwel niet laten gaan.

“Het plan is om het seizoen te beginnen met Rodrigo”, vertelt Marcelino aan het Spaanse journaille. “De club heeft benadrukt dat er een gelimiteerde transfersom is en iedereen die hem wil contracteren, moet dat bedrag betalen. Als een club dat doet en de speler wil weg, dan is er niet veel meer wat we kunnen doen.”

Rodrigo heeft in Mestalla nog een contract tot medio 2022 en daarin is zoals gezegd een afkoopsom opgenomen, ter waarde van 120 miljoen euro. Tot dusverre kwam de linkspoot in 135 officiële wedstrijden tot 37 doelpunten en 20 assists voor Valencia. Eerder voetbalde hij voor Benfica, Bolton Wanderers en het nu geïnteresseerde Real Madrid.

“Ik denk er niet aan (aan een vertrek, red.) en ik ga mezelf er niet te veel mee verontrusten, want als het gebeurt, dan kunnen we niets aan de situatie veranderen”, besluit Marcelino. Rodrigo kwam op het WK in Rusland drie keer in actie, maar kon niet voorkomen dat La Furia Roja na strafschoppen werd uitgeschakeld door het gastland.