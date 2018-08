Slutsky maakt indruk: ‘Die spelers wilden allemaal met hem op de foto’

Leonid Slutsky is sinds deze zomer eindverantwoordelijke bij Vitesse en de trainer maakt tot op heden een goede indruk bij de spelers, zegt Roy Beerens. "Slutsky wist meteen alle namen en kon van alles over je vertellen. Het eerste wat hij zei was: 'Wij zijn hier te gast in jullie land, wij moeten ons met respect gedragen'", memoreert de aanvaller in gesprek met de NOS.

"Op de training is hij dominant, maar daarbuiten is hij heel relaxed. Dan mogen we een beetje ouwehoeren. En hij houdt zelf ook wel van een grapje", vervolgt Beerens, die al snel op de trainingen merkte dat de Russische oefenmeester een rol ‘op tien’ in gedachten had voor Beerens, die in januari door Vitesse werd overgenomen van het Engelse Reading.

“Op een gegeven moment riep hij me bij zich en vertelde hij dat hij veel wedstrijden had bekeken van Vitesse en vond dat ik het aanspeelpunt moest zijn om door te kunnen voetballen. Nog niet zo slecht gezien, dacht ik." Beerens beseft dat er nog veel werk te verzetten is. “Zoneverdediging is geen automatisme voor ons, daar moeten we echt aan wennen. Het is niet typisch Nederlands wat we willen doen. We snappen het wel, maar het kost veel energie. En dat is niet makkelijk.”

De ervaren dribbelaar is blij dat Slutsky af en toe in is voor een dolletje. "In de wedstrijd zijn we bloedserieus. Maar als het fluitje eenmaal geklonken heeft, dan kunnen we een beetje dollen. (…) Vergis je niet. In Rusland is hij een heel grote trainer. We speelden tegen Lokomotiv Moskou in de voorbereiding en die spelers wilden allemaal met hem op de foto. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen.”