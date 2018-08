Nieuwe club van Honda is bekend: ‘Hij brengt wereldklasse mee’

Keisuke Honda heeft een nieuwe club gevonden. De 32-jarige aanvallende middenvelder heeft zich voor één seizoen verbonden aan Melbourne Victory, dat uitkomt op het hoogste niveau van Australië. Honda was transfervrij.

De 98-voudig international, 37 doelpunten, speelde één jaar voor CF Pachuca. Hij kwam in 36 wedstrijden tot 13 doelpunten en 8 assists en gaat nu dus verder in de A-League. Daar zal Honda getraind worden door manager Kevin Muscat en wordt hij selectielid van Danny Holla, al is het de vraag of laatstgenoemde bij Big V blijft.

“Het behoeft geen uitleg dat Keisuke zich op het hoogste niveau meermaals heeft bewezen en we kunnen niet wachten om te zien wat hij kan doen in Melbourne. Hij brengt wereldklasse met zich mee en voegt flexibiliteit toe in de laatste fase van onze aanvallen”, aldus Muscat.

Honda, die tijdens het WK drie keer in actie kwam en scoorde tegen Senegal, kwam in de winter van 2008 in Nederland terecht. Hij tekende bij VVV-Venlo en verdiende na twee seizoenen een miljoenentransfer naar CSKA Moskou. Via AC Milan kwam hij vorig jaar bij CF Pachuca terecht, maar sinds kort was Honda dus weer transfervrij.