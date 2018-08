Barcelona en Man United grijpen mis: ‘Het is mijn wens om hier te blijven’

Willian wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek. De rechtsbuiten zou in de nadrukkelijke belangstelling staan of hebben gestaan van Manchester United en Barcelona, maar staat nog altijd onder contract op Stamford Bridge. Willian benadrukt in de Engelse media dat hij graag bij Chelsea blijft voetballen.

“Het is mijn wens om bij de club te blijven, tenzij ze me willen verkopen”, aldus Willian, daags na de 0-2 verloren finale om de Community Shield tegen Manchester City. “We weten het nooit zeker, maar ik ben altijd duidelijk geweest over mijn wens om hier te blijven. Ik zit met mijn hoofd bij Chelsea, al zullen we nooit weten wat de morgen brengt.”

“Ik hoop in ieder geval bij de club te blijven”, vervolgt de Braziliaan. “Ik ben altijd duidelijk geweest dat ik ervan geniet om voor Chelsea te spelen. Ik heb nooit gezegd dat ik de club wil verlaten, maar bepaalde situaties met de vorige manager (Antonio Conte, red.) maakten mij gefrustreerd. Maar er is nu een nieuwe cyclus begonnen.”

“Ik heb een prettig gesprek gehad met de nieuwe coach”, doelt Willian op Maurizio Sarri. “Ik hoop dat dit een jaar van victorie kan zijn voor ons. De speelstijl ligt ons. Niet alleen mij, maar ook de rest van de spelers. We moeten ons verbeteren en hard blijven werken. In het begin is het vanwege de veranderingen altijd moeilijk, maar we moeten de competitie goed beginnen.” Chelsea speelt komende zaterdag tegen Huddersfield Town.

De 62-voudig international, die in actie kwam op het WK in Rusland, werd opgeleid bij Corinthians en via Shakhtar Donetsk kwam hij in de winter van 2013 bij het Anzhi Makhachkala van Guus Hiddink terecht. Hij vertrok echter na acht maanden weer uit Dagestan, daar Chelsea circa 35 miljoen euro voor Willian betaalde. Zijn contract in de Premier League loopt nog tot de zomer van 2020 door.